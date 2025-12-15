Снегопады на Урале привели к 10 ДТП с участием 17 машин

Эпицентром происшествий стал Ачитский район, где дорожная обстановка резко ухудшилась из-за сильного снегопада, образования наката и гололедицы. На 191-м километре трассы произошло сразу шесть столкновений, в которые попали 11 машин. Чуть дальше, на 209-м километре, зафиксировали еще четыре ДТП с участием шести автомобилей.