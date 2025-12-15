Снегопады на Урале привели к 10 ДТП с участием 17 машин

Резкое ухудшение погоды в Свердловской области спровоцировало серию тяжелых аварий. На трассах региона фиксируются как массовые столкновения автомобилей, так и ДТП с погибшими. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Эпицентром происшествий стал Ачитский район, где дорожная обстановка резко ухудшилась из-за сильного снегопада, образования наката и гололедицы. На 191-м километре трассы произошло сразу шесть столкновений, в которые попали 11 машин. Чуть дальше, на 209-м километре, зафиксировали еще четыре ДТП с участием шести автомобилей.
Как уточнили в Госавтоинспекции Свердловской области, наступление непогоды привело и к тяжелым последствиям. Смертельная авария произошла утром в Богдановичском районе: водитель «Лады» в снегопад выехал на встречную полосу и протаранил грузовик. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте.
В Екатеринбурге автолюбитель со стажем меньше месяца не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в столб. Его 17-летний пассажир попал в реанимацию с тяжелейшими травмами.
Из-за снегопадов дорожные службы были вынуждены временно ограничивать движение на трассе Пермь — Екатеринбург. Сейчас на опасных участках дежурят усиленные наряды ДПС.
По данным синоптиков, регион накрыл мощный циклон. На севере области выпало рекордное количество осадков, а высота сугробов местами уже достигает 34 сантиметров.