Поиски пропавшего в Ленобласти рыбака завершились трагедией

Полиция установит обстоятельства ЧП в Лужском районе.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 15 декабря, появилась информация о пропавшем в Лужском районе 47-летнем мужчине. Он отправился на рыбалку на водоем в районе деревни Ретунь, но после так и не вернулся. Обеспокоенные родные забили тревогу и обратились за помощью в ГУ МЧС России по Ленинградской области.

На протяжении нескольких часов они пытались найти местного жителя, на подмогу также выезжали добровольцы и сотрудники поисково-спасательного отрада из Шлиссельбурга. Вечером поиски завершили.

— Спасатели извлекли тело мужчины из воды. Его передали сотрудникам полиции, — рассказали в ведомстве.

Что точно произошло, установят правоохранители. Сотрудникам регионального управления МЧС России оставалось лишь в очередной раз призвать жителей Ленобласти не выходить на тонкий лед и соблюдать правила безопасности.