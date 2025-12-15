Поиски пропавшего в Ленобласти рыбака завершились трагедией

Сегодня, 15 декабря, появилась информация о пропавшем в Лужском районе 47-летнем мужчине. Он отправился на рыбалку на водоем в районе деревни Ретунь, но после так и не вернулся. Обеспокоенные родные забили тревогу и обратились за помощью в ГУ МЧС России по Ленинградской области.
На протяжении нескольких часов они пытались найти местного жителя, на подмогу также выезжали добровольцы и сотрудники поисково-спасательного отрада из Шлиссельбурга. Вечером поиски завершили.
— Спасатели извлекли тело мужчины из воды. Его передали сотрудникам полиции, — рассказали в ведомстве.
Что точно произошло, установят правоохранители. Сотрудникам регионального управления МЧС России оставалось лишь в очередной раз призвать жителей Ленобласти не выходить на тонкий лед и соблюдать правила безопасности.