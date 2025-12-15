Поиски пропавшего в Ленобласти рыбака завершились трагедией

Сегодня, 15 декабря, появилась информация о пропавшем в Лужском районе 47-летнем мужчине. Он отправился на рыбалку на водоем в районе деревни Ретунь, но после так и не вернулся. Обеспокоенные родные забили тревогу и обратились за помощью в ГУ МЧС России по Ленинградской области.