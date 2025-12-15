При ночном ударе БПЛА по Белгороду повреждены более 100 квартир и частных домов

Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Валентин Демидов посетили дома после налета БПЛА. По словам губернатора, сейчас проводится оценка повреждений в жилых помещениях. Также идет работа по закрытию теплового контура квартир, где выбиты стекла. Новые окна должны прийти до Нового года, уточнил Гладков.
По словам губернатора, при ударе также повреждены ангары на промышленном предприятии. Повреждения получили строящиеся дома в частном секторе. Весь удар здания «приняли на себя», заключил Гладков.
По данным Минобороны РФ, с вечера 14 декабря до утра 15 декабря силы ПВО сбили восемь беспилотников над Белгородской областью.