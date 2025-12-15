Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Некрополиста Москвина из Нижегородской области оставили в психбольнице до лета

Выкапывавшего тела девочек Москвина оставили в психлечебнице до лета 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области Анатолию Москвину, который делал мумии из тел умерших несовершеннолетних девочек, продлили срок принудительного лечения в психбольнице. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

«Продлили принудительные меры медицинского характера на 6 месяцев», — говорится в публикации «КП-Нижний Новгород».

В 2012 году суд приговорил Москвина к принудительному лечению. Он на протяжении долгого времени выкапывал могилы девочек в двух областях России, доставал их тела и делал из них мумии. Некоторые мумии он хранил у себя дома. Когда полиция пришла к нему, они нашли больше 20 тел.

Экспертиза показала, что Москвин не отдает отчет своим действиям, поэтому ему было предписано принудительное лечение. В прошлом Москвин был ученым-некрополистом — изучал кладбища и их историю.

Ранее KP.RU сообщил подробности уголовного дела некрополиста Москвина, раскапывавшего детские могилы ради мумифицирования.