Некрополиста Москвина из Нижегородской области оставили в психбольнице до лета

В Нижегородской области Анатолию Москвину, который делал мумии из тел умерших несовершеннолетних девочек, продлили срок принудительного лечения в психбольнице. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
«Продлили принудительные меры медицинского характера на 6 месяцев», — говорится в публикации «КП-Нижний Новгород».
В 2012 году суд приговорил Москвина к принудительному лечению. Он на протяжении долгого времени выкапывал могилы девочек в двух областях России, доставал их тела и делал из них мумии. Некоторые мумии он хранил у себя дома. Когда полиция пришла к нему, они нашли больше 20 тел.
Экспертиза показала, что Москвин не отдает отчет своим действиям, поэтому ему было предписано принудительное лечение. В прошлом Москвин был ученым-некрополистом — изучал кладбища и их историю.
