Пропавшие в Пермском крае туристы рассказали подробности случившегося

Группа снегоходчиков, заблудившаяся в районе горы Ослянка в Пермском крае, сбилась с пути после того, как поехала не по нужному пути. Об этом «Известиям» рассказал один из пострадавших туристов Рустам Шаихов.
«Случайно не по тому пути поехали. Там были обрывы, два снегохода сломали», — сказал он.
Осознав, что вернуться до темноты невозможно, туристы приняли решение развести костер и заночевать в лесу.
Спасательная операция началась вечером 14 декабря, после того как участники похода не вернулись на базу в оговоренный срок.
Представитель МЧС в комментарии «360» рассказал, что туристы ушли с маршрута из-за плохих погодных условий. Поняв, что заблудились, они заправили два снегохода остатками топлива и отправились навстречу спасателям, чтобы передать координаты места, где остались их товарищи.
Всего, как утверждается, в двух группах находилось 19 человек. По данным МЧС, причиной схода с маршрута стали плохие погодные условия.
Ранее сообщалось, что пропавших в Пермском крае туристов нашли в 5 км от турбазы.