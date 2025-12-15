Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп доволен ходом переговоров по урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп доволен ходом переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине, которые проходят в Берлине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

Дональд Трамп заявил, что доволен переговорами США и Украины в Берлине, сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп доволен ходом переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине, которые проходят в Берлине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

«Трамп доволен нынешним положением вещей», — пишет издание со ссылкой на чиновника. Американский чиновник уточнил, что в Вашингтоне расценивают итоги прошедших раундов как действительно позитивные.

Сами переговоры состоялись в Берлине 15 декабря. Украинский президент Владимир Зеленский провел переговоры со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером. По итогу Зеленский отметил, что разговор прошел продуктивно.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше