Трамп доволен ходом переговоров по урегулированию конфликта на Украине

Дональд Трамп заявил, что доволен переговорами США и Украины в Берлине, сообщает Reuters.
Президент США Дональд Трамп доволен ходом переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине, которые проходят в Берлине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.
«Трамп доволен нынешним положением вещей», — пишет издание со ссылкой на чиновника. Американский чиновник уточнил, что в Вашингтоне расценивают итоги прошедших раундов как действительно позитивные.
Сами переговоры состоялись в Берлине 15 декабря. Украинский президент Владимир Зеленский провел переговоры со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером. По итогу Зеленский отметил, что разговор прошел продуктивно.