Трое мирных жителей пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

В Грайворонском округе инциденты произошли в нескольких населённых пунктах. В селе Новостроевка-Первая дрон поразил легковую машину, водитель которой был госпитализирован с осколочными ранениями ног. В селе Глотово аналогичная атака на движущуюся машину привела к различным травмам у супружеской пары. Всем пострадавшим оказали помощь в местной больнице, после чего их перевели в городскую больницу № 2 Белгорода.