Трое мирных жителей пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

В результате атак беспилотников ВСУ на два муниципалитета Белгородской области пострадали трое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

В Грайворонском округе инциденты произошли в нескольких населённых пунктах. В селе Новостроевка-Первая дрон поразил легковую машину, водитель которой был госпитализирован с осколочными ранениями ног. В селе Глотово аналогичная атака на движущуюся машину привела к различным травмам у супружеской пары. Всем пострадавшим оказали помощь в местной больнице, после чего их перевели в городскую больницу № 2 Белгорода.

Также были зафиксированы повреждения остекления дома, хозяйственной постройки, забора и ещё двух автомобилей в сёлах Гора-Подол и Санково.

Кроме того, Гладков сообщил, что в Валуйском округе FPV-дрон полностью уничтожил автомобиль на дороге между Казинкой и Борками.

«В хуторе Леоновка при детонации FPV-дрона выбито окно в частном доме», — заключил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ очередной раз нанесли ракетный удар по Белгороду, повреждены дома и инфраструктура. В результате удара были повреждены окна в квартирах шести многоквартирных домов и в одном частном жилом доме. К счастью, пострадавших среди людей нет.

