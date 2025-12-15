Напавший на учительницу в Петербурге девятиклассник пришёл в школу слишком рано

Учительница математики находилась в школе уже с 7 утра — она приезжает заранее из-за удалённости дома и возможных пробок. Однако педагога не предупреждали, что ученик придёт именно в это время.
Напомним, что утром 15 декабря в школе № 191 Санкт-Петербурга ученик напал на учительницу с ножом. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи. Нападавшим оказался подросток из 9 «А» класса, который пришёл в школу утром по предварительной договорённости с преподавателем, чтобы пересдать контрольную работу по математике. В целях безопасности других учеников закрыли в спортзале. Сотрудница охраны школы отметила, что учебное заведение оснащено турникетами и рамкой металлодетектора, но персонал не имеет полномочий проводить личный досмотр каждого ребёнка.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.