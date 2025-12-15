Мария Захарова заявила, что дети будут оставаться для Владимира Зеленского расходным материалом.
В МИД РФ отреагировали на удар ВСУ по жилому дому в Каменке-Днепровской Запорожской области. В результате атаки пострадала одиннадцатилетняя девочка, в ответ на что официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что дети будут всегда оставаться расходным материалом для украинского президента Владимира Зеленского.
«Дети для Зеленского и его супруги всегда были расходным материалом, инструментом выколачивания средств из западных спонсоров», — заявила Захарова в своем telegram-канале. Так она прокомментировала удар ВСУ по Запорожской области.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также уточнил, что одиннадцатилетняя девочка получила тяжелые ранения при ударе ВСУ по жилому дому. Ребенок был госпитализирован в Мелитопольскую областную больницу.