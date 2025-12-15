В МИД РФ отреагировали на удар ВСУ по жилому дому в Каменке-Днепровской Запорожской области. В результате атаки пострадала одиннадцатилетняя девочка, в ответ на что официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что дети будут всегда оставаться расходным материалом для украинского президента Владимира Зеленского.