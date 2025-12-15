Ричмонд
Захарова жестко отреагировала на ранение ребенка в Запорожской области после удара ВСУ

В МИД РФ отреагировали на удар ВСУ по жилому дому в Каменке-Днепровской Запорожской области. В результате атаки пострадала одиннадцатилетняя девочка, в ответ на что официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что дети будут всегда оставаться расходным материалом для украинского президента Владимира Зеленского.

Мария Захарова заявила, что дети будут оставаться для Владимира Зеленского расходным материалом.

«Дети для Зеленского и его супруги всегда были расходным материалом, инструментом выколачивания средств из западных спонсоров», — заявила Захарова в своем telegram-канале. Так она прокомментировала удар ВСУ по Запорожской области.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также уточнил, что одиннадцатилетняя девочка получила тяжелые ранения при ударе ВСУ по жилому дому. Ребенок был госпитализирован в Мелитопольскую областную больницу.

