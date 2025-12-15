Ричмонд
Захарова: среди жертв теракта в Сиднее есть россияне

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российские соотечественники, постоянно проживающие в Австралии, стали жертвами теракта в Сиднее. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Источник: Reuters

«Как стало известно, среди жертв теракта, к сожалению, есть и наши соотечественники, постоянно проживающие в Австралии», — указала дипломат.

«С глубоким прискорбием восприняли известие о террористическом акте в городе Сиднее во время празднования Хануки в районе Бондай-бич. Решительно осуждаем варварское нападение экстремистов, в результате которого 15 невинных граждан, в том числе десятилетняя девочка, были убиты, десятки получили ранения», — отметила Захарова.

