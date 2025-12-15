Ричмонд
В Свердловской области расследуют столкновение автомобиля и тепловоза

Уральская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства аварии на железнодорожных путях с участием тепловоза и автомобиля в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ДТП на путях проверяет транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, сегодня около 13:00 на железнодорожном пути необщего пользования ЗАО “Невьянский цементный завод” допущено столкновение одиночного тепловоза с легковым автомобилем. Дорожно-транспортному происшествию предшествовало игнорирование водителем требований знака остановки. Инцидент на движение поездов не повлиял, иных опасных последствии не наступило», — сказано в telegram-канале ведомства.

По факту происшествия организованы надзорные мероприятия. Также проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.