Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае завершают эвакуацию потерявшихся в тайге туристов

Завершается эвакуация туристов, потерявшихся в Пермском крае.

Завершается эвакуация туристов, потерявшихся в Пермском крае. Как сообщил РИА Новости координатор отряда «ЛизаАлерт» Кирилл Челышев, спасатели везут на снегоходах последних трех человек.

Таким образом, длившаяся двое суток спасательная операция завершается.

Напомним, в субботу у горы Ослянка с маршрута не вернулась группа из 13 туристов. Их нашли спустя двое суток. По версии следствия, причиной стал вынужденный привал из-за поломок снегоходов и нехватки топлива.

Одновременно спасатели эвакуируют ещё одну группу из шести человек, также оказавшуюся в трудной ситуации в том же районе.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.