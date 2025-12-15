В Пермском крае завершают эвакуацию потерявшихся в тайге туристов

Завершается эвакуация туристов, потерявшихся в Пермском крае. Как сообщил РИА Новости координатор отряда «ЛизаАлерт» Кирилл Челышев, спасатели везут на снегоходах последних трех человек.
Таким образом, длившаяся двое суток спасательная операция завершается.
Напомним, в субботу у горы Ослянка с маршрута не вернулась группа из 13 туристов. Их нашли спустя двое суток. По версии следствия, причиной стал вынужденный привал из-за поломок снегоходов и нехватки топлива.
Одновременно спасатели эвакуируют ещё одну группу из шести человек, также оказавшуюся в трудной ситуации в том же районе.
