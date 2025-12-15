В Воронеже юноша избил бывшую, чтобы не оплачивать взятые на ее имя кредиты, которые были нужны ему для бизнеса. Об этом пишет Telegram-канал 112.
Два года назад, когда Максим и Олеся начали встречаться, юноша захотел открыть бизнес и уговорил возлюбленную взять кредиты на ее имя. При этом он еще и занял у нее деньги. Спустя год пара рассталась и во избежание недопониманий Олеся попросила написать расписку.
На протяжении года Максим оплачивал долги, но потом, в ночь на 6 декабря, внезапно пришел домой к Олесе и избил ее, когда та не согласилась отдать ему документ. При этом в доме у девушки есть видеокамеры для слежки за кошками, поэтому момент нападения зафиксирован на видео. Юноша опомнился, когда понял, что уже душит бывшую и остановился, но заставил Олесю написать новую расписку, в которой сказано, что старый документ она ему вернет.
После избиения юноша приходил к отцу бывшей возлюбленной и жаловался на жизнь. При этом он до сих пор постоянно приезжает к девушке, угрожает и требует разговора. Олеся написала заявление и сняла побои. После произошедшего она ходит к психологу, а Максим, по словам ее семьи, продолжает буквально «стучаться» к ней в квартиру, говорится в публикации.
В августе мужчина избил бывшую возлюбленную разделочной доской за отказ вернуться к нему. Приволжский районный суд Самарской области назначил нападавшему наказание в виде года принудительных работ.