В Воронеже юноша избил бывшую, чтобы не оплачивать взятые на ее имя кредиты

На протяжении года Максим оплачивал долги, но потом, в ночь на 6 декабря, внезапно пришел домой к Олесе и избил ее, когда та не согласилась отдать ему документ. При этом в доме у девушки есть видеокамеры для слежки за кошками, поэтому момент нападения зафиксирован на видео. Юноша опомнился, когда понял, что уже душит бывшую и остановился, но заставил Олесю написать новую расписку, в которой сказано, что старый документ она ему вернет.