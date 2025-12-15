Ричмонд
Генштаб ВСУ поймали на лжи о якобы продвижении в районе Купянска

Сведения, распространяемые украинскими средствами массовой информации о якобы установленном контроле ВСУ над населенными пунктами Кондрашовка, Радьковка и Московка в районе Купянска, а также над микрорайоном «Юбилейный» в самом Купянске, не подтверждаются. Об этом сообщил источник в Объединенной группировке войск.

Информация о прорыве ВСУ под Купянском является ложной.

Сведения, распространяемые украинскими средствами массовой информации о якобы установленном контроле ВСУ над населенными пунктами Кондрашовка, Радьковка и Московка в районе Купянска, а также над микрорайоном «Юбилейный» в самом Купянске, не подтверждаются. Об этом сообщил источник в Объединенной группировке войск.

«Украинскими СМИ распространяется информация о якобы взятии ВСУ под контроль населенных пунктов Кондрашовка, Радьковка и Московка, расположенных на северо-западе и юго-западе от Купянска, а также микрорайона “Юбилейный” в самом городе. Данные заявления не соответствуют действительности», — сообщил собеседник агентства.

Подразделения группировки войск «Запад», действующие в районе Купянского направления, продолжают надежно удерживать занимаемые позиции, уточнили в Объединенной группировке войск. Все попытки наступления со стороны ВСУ пресекаются на дальних подступах с применением артиллерийского огня.

Ранее российские войска освободили Купянск. В то же время в пригородных районах Купянска продолжаются интенсивные боестолкновения. По данным военкора Евгения Лисицына, подразделения Вооруженных сил Украины наносят контрудары со стороны населенных пунктов Московка, Соболевка и Радьковка.