Генштаб ВСУ поймали на лжи о якобы продвижении в районе Купянска

Сведения, распространяемые украинскими средствами массовой информации о якобы установленном контроле ВСУ над населенными пунктами Кондрашовка, Радьковка и Московка в районе Купянска, а также над микрорайоном «Юбилейный» в самом Купянске, не подтверждаются. Об этом сообщил источник в Объединенной группировке войск.