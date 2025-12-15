Ричмонд
Reuters: переговоры США и Украины в Берлине зашли в тупик

Переговоры США и Украины в Берлине зашли в тупик из-за отсутствия договоренностей. После двух дней обсуждений сторонам не удалось продвинуться по территориальному вопросу, сообщает агентство Reuters.

«Территориальный вопрос остался нерешенным в понедельник», — говорится в публикации Reuters. Переговоры начались в воскресенье в Берлине. В них участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и Владимир Зеленский.

В Берлине 15 декабря прошел второй раунд переговоров Зеленского с Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером. Диалог продлился около двух часов. В начале декабря Уиткофф и Кушнер также посещали Москву для переговоров с российским главой Владимиром Путиным. Помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что прогресс по переговорам есть, но пока рано говорить о том, что они продвигаются «семимильными шагами».

