Захарова: в числе погибших при теракте в Сиднее оказались россияне

Россия осуждает «варварское нападение экстремистов» на пляже в Австралии, заявила дипломат.

Источник: Аргументы и факты

Среди жертв теракта на пляже в австралийском Сиднее оказались граждане России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Стало известно, среди жертв теракта, к сожалению, есть и наши соотечественники, постоянно проживающие в Австралии», — говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте министерства.

Захарова заявила, что РФ осуждает «варварское нападение экстремистов», в результате которого 15 граждан, включая 10-летнюю девочку, были убиты, десятки получили ранения. Представитель министерства также выразила соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, теракт произошел 14 декабря во время мероприятия в честь еврейского праздника Ханука. Одного из напавших ликвидировали при задержании, еще одного ранили, позднее стало известно о задержании еще трех предполагаемых террористов.

