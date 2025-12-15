Девушка на Кубани «накачала» отца-ветерана СВО и обокрала на 2,3 миллиона рублей

Оказалось, что в тот же день с карты мужчины пропали 2,3 миллиона рублей, а у дочери с семьей появились новые автомобили Lada Priora и Nissan Teana. Но когда ветеран пытался договориться с родственниками и попросил вернуть ему хотя бы часть украденных денег, дочь отказалась, оправдываясь тем, что деньги отец одолжил ей сам. Сейчас боец находится в госпитале, а его сестра пытается добиться справедливости, следует из публикации.