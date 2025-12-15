Девушка на Кубани «накачала» отца-ветерана СВО и обокрала на 2,3 миллиона рублей

Девушка в Краснодарском крае «накачала» отца-ветерана специальной военной операции (СВО) на Украине и похитила у него с карты более двух миллионов рублей. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщил Telegram-канал «112».
По имеющимся данным, недавно мужчина вернулся в передовой с ранением. Он приехал повидаться с дочерью, которая живет с возлюбленным и пасынком. Семья направилась в аптеку за обезболивающим, где родственники и разговорились. Солдат в один момент назвал им код от своей карты. Позже его раздетого и полуживого обнаружила в старой заброшенной квартире сестра.
Оказалось, что в тот же день с карты мужчины пропали 2,3 миллиона рублей, а у дочери с семьей появились новые автомобили Lada Priora и Nissan Teana. Но когда ветеран пытался договориться с родственниками и попросил вернуть ему хотя бы часть украденных денег, дочь отказалась, оправдываясь тем, что деньги отец одолжил ей сам. Сейчас боец находится в госпитале, а его сестра пытается добиться справедливости, следует из публикации.
