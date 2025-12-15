Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девушка на Кубани «накачала» отца-ветерана СВО и обокрала на 2,3 миллиона рублей

Девушка в Краснодарском крае «накачала» отца-ветерана специальной военной операции (СВО) на Украине и похитила у него с карты более двух миллионов рублей. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщил Telegram-канал «112».

Девушка в Краснодарском крае «накачала» отца-ветерана специальной военной операции (СВО) на Украине и похитила у него с карты более двух миллионов рублей. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщил Telegram-канал «112».

По имеющимся данным, недавно мужчина вернулся в передовой с ранением. Он приехал повидаться с дочерью, которая живет с возлюбленным и пасынком. Семья направилась в аптеку за обезболивающим, где родственники и разговорились. Солдат в один момент назвал им код от своей карты. Позже его раздетого и полуживого обнаружила в старой заброшенной квартире сестра.

Оказалось, что в тот же день с карты мужчины пропали 2,3 миллиона рублей, а у дочери с семьей появились новые автомобили Lada Priora и Nissan Teana. Но когда ветеран пытался договориться с родственниками и попросил вернуть ему хотя бы часть украденных денег, дочь отказалась, оправдываясь тем, что деньги отец одолжил ей сам. Сейчас боец находится в госпитале, а его сестра пытается добиться справедливости, следует из публикации.

Медсестра в одном из российских военных госпиталей пять раз выходила замуж за бойцов СВО на Украине с тяжелыми травмами, чтобы затем получить выплаты от государства за их смерть.