Украине окончательно закрыли дорогу в НАТО: главное об СВО за 15 декабря

Вступление Украины в НАТО на Западе больше не обсуждается.
Украиские власти заявили, что готовы полностью отказаться от планов на вступление в НАТО. Этот вопрос, в том числе, обсуждался в ходе переговоров между Украиной и американской делегацией в Берлине. Также глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что соответствующий вопрос в Европе больше не обсуждается. В Кремле на это уточнили, что отказ Украины от Североатлантического альянса подлежит особому обсуждению.
В свою очередь российские военные продолжают расширять зону контроля в зоне СВО. Бойцы РФ освободили два населенных пункта, также сообщалось, что военные уничтожили транспортную инфраструктуру Украины, через которую поставлялась иностранная техника в страну. Главное о спецоперации на Украине за 15 декабря — в материале URA.RU.
Надеждам Украины на вступление в НАТО — конец.
В Берлине прошли переговоры президента Украины Владимира Зеленского с американской делегацией в лице спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, а также зятя главы страны Джареда Кушнера. В разговоре с журналистами Зеленский признал, что позиции Украины на этих переговорах сложные. По его словам, и руководство США, и лидеры стран Евросоюза выступают против вступления Украины в НАТО, хотя это было «основным желанием» Киева. Украинский президент заявил, что готов отказаться от попыток вступить в НАТО в обмен на двустороннее соглашение с США и гарантии безопасности от ЕС и других государств.
Затем немецкие журналисты из Bild, ссылаясь на слова неназванного европейского чиновника отметили, что власти Украины готовы отказаться от членства в альянсе. Параллельно с этим глава дипслужбы ЕС Кая Каллас во время встречи с главами МИД ЕС также уточнила, что членство Украины в НАТО больше не обсуждается.
В Кремле на фоне всех этих заявлений уточнили, что вопрос о юридически обязывающих гарантиях невступления Украины в НАТО является одним из ключевых в возможных мирных переговорах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Итоги переговоров в Берлине.
Президент США Дональд Трамп доволен ходом переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине, которые прошли 15 декабря в Берлине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя американской администрации. По данным собеседника агентства, в Вашингтоне расценивают результаты прошедших раундов контактов как «действительно позитивные».
Зеленский до этого также публично подтвердил продуктивный характер диалога с американской стороной. Берлинская встреча стала вторым раундом переговоров Зеленского с Уиткоффом и Кушнером, диалог продолжался около двух часов.
Обстановка в зоне СВО.
Российские войска освободили село Песчаное в Днепропетровской области и населенный пункт Варваровка в Запорожской области, наносят удары по объектам транспортной инфраструктуры и продолжают наступление на нескольких участках фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, на запорожском направлении российские подразделения уничтожили подразделения ВСУ и повредили технику противника, а также сорвали поставки западного вооружения по украинским тылам. Параллельно войска РФ ведут штурм Димитрова (Мирнограда) в ДНР и продолжают «закрывать карман» в районе Северска после его освобождения.
Там же заявили о нанесении ударов по логистике поставок вооружений противника. «ВС РФ нанесены групповые удары высокоточным оружием по объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в доставке на Украину западного вооружения», — отметили в ведомстве.
Также журналисты рассказали, что десантник из группировки войск «Днепр» с позывным «Грант» в одиночку захватил опорного пункта ВСУ после ранения напарника. Изначально двое военнослужащих выдвинулись на задание по захвату опорного пункта, и после ранения одного бойца второй продолжил выполнение задачи и занял позицию противника, рассказали сослуживцы бойца. Также российские истребители Су-34 уничтожили авиаударом диверсантов ВСУ из шести человек в Сумской области. Удар был произведен фугасной 500-килограммовой бомбой.