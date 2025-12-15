Украине окончательно закрыли дорогу в НАТО: главное об СВО за 15 декабря

В Берлине прошли переговоры президента Украины Владимира Зеленского с американской делегацией в лице спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, а также зятя главы страны Джареда Кушнера. В разговоре с журналистами Зеленский признал, что позиции Украины на этих переговорах сложные. По его словам, и руководство США, и лидеры стран Евросоюза выступают против вступления Украины в НАТО, хотя это было «основным желанием» Киева. Украинский президент заявил, что готов отказаться от попыток вступить в НАТО в обмен на двустороннее соглашение с США и гарантии безопасности от ЕС и других государств.