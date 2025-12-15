Ричмонд
Футбольные болельщики избили племянника князя Монако Альбера II

Племянника правящего князя Монако избили болельщики турецкого «Галатасарая» после матча Лиги чемпионов УЕФА.

Источник: Аргументы и факты

В Монако после футбольного матча были избиты болельщики, среди которых оказался племянник правящего князя Альбера II. Об этом сообщает «Лента.ру».

Инцидент произошел на VIP-трибуне по окончании матча Лиги чемпионов УЕФА между местным клубом и турецким «Галатасараем». 33-летний Луи Дюкруэ и его друзья, болевшие за Монако, вступили в конфликт с турецкими фанатами.

По версии сторон, драка началась из-за оскорбительной реплики на турецком языке и последующей потасовки. В результате у Дюкруэ были травмированы лицо, руки и грудная клетка, его друзья также получили повреждения.

Полиция задержала двух граждан Турции, отца и сына, которые почти не пострадали. Суд приговорил их к условному сроку, запретил посещать регион на три года и обязал выплатить компенсацию каждому из трех пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Индии болельщики устроили погром на стадионе из-за краткого визита Лионеля Месси.