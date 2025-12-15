Футбольные болельщики избили племянника князя Монако Альбера II

В Монако после футбольного матча были избиты болельщики, среди которых оказался племянник правящего князя Альбера II. Об этом сообщает «Лента.ру».
Инцидент произошел на VIP-трибуне по окончании матча Лиги чемпионов УЕФА между местным клубом и турецким «Галатасараем». 33-летний Луи Дюкруэ и его друзья, болевшие за Монако, вступили в конфликт с турецкими фанатами.
По версии сторон, драка началась из-за оскорбительной реплики на турецком языке и последующей потасовки. В результате у Дюкруэ были травмированы лицо, руки и грудная клетка, его друзья также получили повреждения.
Полиция задержала двух граждан Турции, отца и сына, которые почти не пострадали. Суд приговорил их к условному сроку, запретил посещать регион на три года и обязал выплатить компенсацию каждому из трех пострадавших.
