Террорист из «Крокуса» Фаридуни* дал первые показания в суде

Шамсидин Фаридуни*, один из подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле», впервые дал показания в суде. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на одного из участников судебного процесса.
«Начали с Фаридуни*, он подробно начал давать показания на русском языке, без листочка. Он сказал, что признает себя виновным, но также из показаний усматривается, что он якобы не осознавал, что делал. Его допрос продолжится на следующем заседании», — говорится в публикации.
Второй западный окружной военный суд начал рассматривать дело о теракте в «Крокусе» в августе в Мосгорсуде. Вскоре процесс закрыли для публики, чтобы обеспечить безопасность участников. Обвинение представило свои доказательства в декабре.
Напомним, теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске был совершен 22 марта 2024 года. Нападавшие стреляли из автоматов и подожгли зал. По данным следствия, погибли 149 человек, один пропал без вести, 609 получили травмы. Ущерб от теракта составил около шести миллиардов рублей.
Подозреваемые — 19 человек. Тринадцать из них обвиняют в осуществлении и подготовке теракта, остальных — в помощи террористам.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин пообещал, что государство обязательно доберется не только до исполнителей, но и до заказчиков жуткого теракта в «Крокусе».
* — физлицо, признанное террористом и экстремистом в России.