При атаке ВСУ в Запорожской области погиб местный житель, ранен ребенок

«В результате атаки ВСУ тяжелые ранения получил мужчина 1990 года рождения. При оказании медицинской помощи он скончался. Приношу глубокие соболезнования близким погибшего. На месте работают оперативные службы», — написал в своем Telegram-канале Евгений Балицкий. Он также сообщил, что в частном домовладении в Каменке-Днепровской пострадала 11-летняя девочка. Ребенок в тяжелом состоянии. На месте было принято решение о ее срочной транспортировке в Мелитопольскую областную больницу. Помимо этого, в городе Каменка-Днепровская был поврежден стальной надземный газопровод и нарушено штатное электроснабжение. Без света остаются 1152 абонента.