При атаке ВСУ в Запорожской области погиб местный житель, ранен ребенок

В понедельник после удара вооруженных сил Украины более тысячи жителей Запорожской области остались без света, в ходе атаки один человек погиб, ребенок получил тяжелые ранения. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, украинская армия атаковала Каменско-Днепровский муниципальный округ.

Источник: РИА "Новости"

«В результате атаки ВСУ тяжелые ранения получил мужчина 1990 года рождения. При оказании медицинской помощи он скончался. Приношу глубокие соболезнования близким погибшего. На месте работают оперативные службы», — написал в своем Telegram-канале Евгений Балицкий. Он также сообщил, что в частном домовладении в Каменке-Днепровской пострадала 11-летняя девочка. Ребенок в тяжелом состоянии. На месте было принято решение о ее срочной транспортировке в Мелитопольскую областную больницу. Помимо этого, в городе Каменка-Днепровская был поврежден стальной надземный газопровод и нарушено штатное электроснабжение. Без света остаются 1152 абонента.

Губернатор предупредил граждан, что опасность повторных ударов сохраняется. Ранее в этот день украинская армия нанесла серию минометных ударов по администрации Каховки в Херсонской области. На пороге здания осколками ранило женщину. Беспилотник атаковал гражданскую машину. Мирный житель, управлявший автомобилем, погиб.