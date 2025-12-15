Напавший на учителя школьник из Петербурга пришел исправлять оценки слишком рано

Стали известны новые подробности инцидента с нападением школьника на учительницу в Санкт-Петербурге. Как сообщает «КП-Петербург», девятиклассник пришел исправлять плохие оценки ранним утром, в то время как педагог ждала мальчика после уроков.
Мама подростка, устроившего нападение, работает в той же школе, где учится мальчик. Согласно источнику, она договорилась с учительницей математики о возможности для сына исправить одну из контрольных. Женщина согласилась принять мальчика после уроков.
Фото: личная страница ВКонтакте.
В день нападения педагог пришла в школу сильно заранее, боясь встать в пробки. Она также удивилась, когда подросток также решил очень заблаговременно подойти к ней, чтобы исправить оценки — сразу после 7 утра.
«Она спросила его, почему он пришел так рано, а после этого дала задание и отвернулась по своим делам. В этот момент он ударил ее в спину», — рассказывает источник «КП-Петербург».
Сама мать девятиклассника объясняет инцидент стрессом, накопившимся у ребенка из-за учебы и развода родителей. По факту произошедшего также было возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего уточняются.