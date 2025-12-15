Турция заявила о сбитом беспилотнике над Черным морем

Истребители ВВС Турции F-16 сбили БПЛА над Черным морем.
Минобороны Турции сообщило о перехвате и уничтожении беспилотного летательного аппарата над акваторией Черного моря вблизи воздушного пространства республики. По данным военного ведомства, инцидент произошел при участии истребителей F-16 турецких ВВС, поднятых по тревоге. Принадлежность беспилотника не раскрывается, уточняется лишь, что он представлял потенциальную угрозу зоне ответственности Турции.
«Над Черным морем был обнаружен воздушный след, приближающийся к нашему воздушному пространству, в соответствии с рутинными процедурами было начато слежение за ним», — говорится в сообщении. В целях гарантирования безопасности воздушного пространства перед находящимися под контролем НАТО и национальных властей истребителями F-16 была поставлена задача на экстренное реагирование.
В ходе проверки было установлено, что неопознанный воздушный объект является беспилотным летательным аппаратом, вышедшим из-под контроля. Во избежание возможных негативных последствий данный БПЛА был уничтожен в районе, не представляющем опасности для населения и инфраструктуры.