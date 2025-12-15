Ричмонд
Турция заявила о сбитом беспилотнике над Черным морем

«Над Черным морем был обнаружен воздушный след, приближающийся к нашему воздушному пространству, в соответствии с рутинными процедурами было начато слежение за ним», — говорится в сообщении. В целях гарантирования безопасности воздушного пространства перед находящимися под контролем НАТО и национальных властей истребителями F-16 была поставлена задача на экстренное реагирование.

В ходе проверки было установлено, что неопознанный воздушный объект является беспилотным летательным аппаратом, вышедшим из-под контроля. Во избежание возможных негативных последствий данный БПЛА был уничтожен в районе, не представляющем опасности для населения и инфраструктуры.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
