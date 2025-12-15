Россиянка погибла из-за наводнений на Бали, течение унесло ее под мост

Глава полиции округа Бадунг Ариф Батубара заявил, что погибшая была была идентифицирована как 30-летняя гражданка России. По версии полиции, она пыталась проехать через затопленный из-за наводнения участок на скутере, но не справилась с управлением. Информация от трагедии была передана посольству службу и профильные ведомства.