Россиянка погибла из-за наводнений на Бали, течение унесло ее под мост

Россиянка погибла на индонезийском острове Бали, потеряв управление скутером в затопленной из-за наводнения местности.

Источник: Комсомольская правда

Сильное наводнение на острове Бали стало причиной гибели россиянки, которую унесло под мост из-за сильного течения. Об этом говорится в заявлении индонезийской полиции.

«Женщину вместе с транспортным средством унесло течением под мост», — сообщили правоохранители журналистам.

Глава полиции округа Бадунг Ариф Батубара заявил, что погибшая была была идентифицирована как 30-летняя гражданка России. По версии полиции, она пыталась проехать через затопленный из-за наводнения участок на скутере, но не справилась с управлением. Информация от трагедии была передана посольству службу и профильные ведомства.

Напомним, что в Индонезии наблюдаются сильные наводнения из-за обильных ливней. Как сообщал портал Jakarta Globe, на Бали из-за стихии погибли порядка 200 человек, некоторые их них до сих пор считаются пропавшими без вести.