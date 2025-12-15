Россиянка погибла на Бали во время мощного наводнения, её унесло паводком

Наводнение на Бали. Видео © Х / Volcaholic.
Инцидент произошёл в округе Бадунг, наиболее пострадавшем от проливных дождей. Как заявил начальник полиции Бадунга Ариф Батубара, скутер с россиянкой потоком воды снёс под мост. Ведомство провело все необходимые процедуры, включая взаимодействие с консульской службой.
Полиция призывает жителей и туристов быть крайне осторожными в условиях непогоды и настоятельно не рекомендует пытаться пересекать затопленные дороги и мосты, подчеркивая, что безопасность должна быть главным приоритетом.
Ранее мы писали о другом природном катаклизме: в провинции Сафи на западе Марокко 21 человек погиб в результате наводнений, ещё 32 пострадали. Наводнения произошли в воскресенье после проливных дождей. Также на Шри-Ланке число погибших в результате последствий тропического циклона «Дитва» на Шри-Ланке за несколько недель достигло 643 человек.
