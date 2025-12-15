Политолог дал прогноз по завершению конфликта на Украине

«Украина и ЕС будут тянуть с урегулированием конфликта как минимум до февраля 2026 года», — подчеркнул политолог в беседе с изданием «Ридус». По его словам, Евросоюзу не удается договориться о новом пакете помощи Киеву, а ключевым фактором станет голосование конгресса США по бюджету и военной поддержке Украины, намеченное на январь 2026 года.