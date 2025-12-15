Конфликт на Украине будет затягиваться минимум до февраля 2026 года, отметил политолог Дробницкий.
Киев и Евросоюз будут затягивать урегулирование конфликта на Украине как минимум до февраля 2026 года из ‑за неопределенности с финансированием. Об этом сообщил политолог Дмитрий Дробницкий.
«Украина и ЕС будут тянуть с урегулированием конфликта как минимум до февраля 2026 года», — подчеркнул политолог в беседе с изданием «Ридус». По его словам, Евросоюзу не удается договориться о новом пакете помощи Киеву, а ключевым фактором станет голосование конгресса США по бюджету и военной поддержке Украины, намеченное на январь 2026 года.
Эксперт также ссылается на заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, которая признала, что страны ЕС не могут согласовать финансирование Украины за счет евробондов и называют единственным выходом использование замороженных российских активов. Дробницкий отметил, что такая схема не решает проблему дефицита реальных средств у ЕС.
Инициатива Еврокомиссии предусматривает использование замороженных российских суверенных активов в качестве залога по кредиту, предназначенному для финансирования Украины. Согласно предлагаемой схеме, Киев формально обязан будет вернуть эти средства после завершения конфликта и при условии, что Москва выплатит ему материальный ущерб.
Однако если изначально открыто против использования российских активов выступали только Бельгия, Венгрия и Словакия, то впоследствии к ним присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия. В Европе по-прежнему не могут прийти к единому мнению, а Россия открыто называет использование активов — воровством и «жестокой атакой».