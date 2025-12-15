Ангар загорелся в промзоне на улице Кирпичные выемки на юге Москвы

В промзоне на улице Кирпичные выемки в Южном административном округе Москвы загорелся ангар. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщило Агентство городских новостей «Москва».
— Ангар загорелся в промзоне на улице Кирпичные выемки на юге столицы. Узнаем подробности, — говорится в публикации.
Другой информации о происшествии пока не поступало.
12 декабря сотрудники экстренных служб эвакуировали посетителей из торгового центра «Арена Плаза» на севере Москвы. Об этом сообщили очевидцы. По их словам, в здание вошли правоохранители, после чего всех попросили покинуть территорию. На место также прибыли пожарные и медики.