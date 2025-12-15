Поисково спасательные мероприятия в Пермском крае успешно завершены

В Пермском крае успешно завершились поисково-спасательные мероприятия по поиску пропавших туристов, которые длились почти два дня. Все 13 человек, пропавшие 13 декабря, найдены здоровыми. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
В поисках приняли участие более 70 человек, включая добровольцев отряда «ЛизаАлерт» из Свердловской области и Пермского края, сотрудников МВД, МЧС, Следственного комитета, представителей местной администрации, а также неравнодушных граждан и близких пропавших. Сообщается, что в ходе операции было выполнено 15 задач, задействована беспилотная авиация отряда «ЛизаАлерт», оснащённая тепловизором.
Специалисты направления «Лес на связи» обеспечивали непрерывный мониторинг возможных выходов, пропавших на связь. К вечеру ожидался вылет беспилотника с тепловизором от МЧС, а также экипаж авиационного крыла «ЛизаАлерт» ВПСО «Ангел».
По информации отряда, пропавшая группа туристов, пытаясь вернуться по первоначальному маршруту, столкнулась с крутым склоном и была вынуждена разбить лагерь, разжечь костёр и переночевать в плохих погодных условиях.
На следующий день группа продолжила движение вдоль реки Косьва и проехала мимо заброшенной деревни Большая Косьва, после чего решила вернуться на восток. После чего вскоре у них закончился бензин. Один из туристов сумел пробраться до штаба на оставшемся снегоходе и сообщил, что все живы и продолжают двигаться пешком. После получения этой информации группы оперативно выдвинулись навстречу туристам.
Эвакуация завершилась ближе к ночи, и хотя экстренная медицинская помощь не потребовалась, всех участников осмотрели на наличие обморожений и травм.
Ранее в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю отметили, что поисковые операции затруднялись из-за сильного ветра, снежной метели, плохой видимости и высоких снежных заносов.