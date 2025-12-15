Поисково спасательные мероприятия в Пермском крае успешно завершены

На следующий день группа продолжила движение вдоль реки Косьва и проехала мимо заброшенной деревни Большая Косьва, после чего решила вернуться на восток. После чего вскоре у них закончился бензин. Один из туристов сумел пробраться до штаба на оставшемся снегоходе и сообщил, что все живы и продолжают двигаться пешком. После получения этой информации группы оперативно выдвинулись навстречу туристам.