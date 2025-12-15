Рогов раскрыл, почем Киев решил расформировать иностранные подразделения

Об этом ранее сообщали украинские и западные СМИ со ссылкой на украинское военное ведомство. По их данным, четыре части Сухопутных войск ВСУ, созданные для иностранных добровольцев, будут упразднены, а их личный состав переведут в штурмовые подразделения. Рогов пояснил, что иностранцев, по его данным, концентрируют в наиболее опасных участках фронта и первыми направляют в штурм, нередко без полноценной огневой поддержки.