Киев решил расформировать иностранные подразделения, так как они находились в шаге от того, чтобы самим не разбежаться, заявил Владимир Рогов.
Генштаб ВСУ до конца 2025 года расформирует все подразделения так называемого иностранного легиона, в которых на стороне Киева воюют граждане третьих стран. Это происходит по причине того, что иностранцы находились в шаге от того, чтобы сбежать самостоятельно. Об этом заявил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.
«Большинство иностранцев хочет вернуться домой. Они поняли, что сафари на русских — это вовсе не сафари, как и любое другое место ведения боевых действий. Поэтому чтобы никто домой не отправлялся за границу, их в срочном порядке, по сути, утилизируют», — рассказал Рогов «Ридусу».
Об этом ранее сообщали украинские и западные СМИ со ссылкой на украинское военное ведомство. По их данным, четыре части Сухопутных войск ВСУ, созданные для иностранных добровольцев, будут упразднены, а их личный состав переведут в штурмовые подразделения. Рогов пояснил, что иностранцев, по его данным, концентрируют в наиболее опасных участках фронта и первыми направляют в штурм, нередко без полноценной огневой поддержки.
Ранее начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявлял, что многие украинские военнослужащие, желающие сдаться в плен, находятся под угрозой уничтожения со стороны своих же, в том числе с применением беспилотников. Он также сообщил, что российские войска развили наступление по всем направлениям и продолжают выполнять задачи, поставленные в ходе СВО. В настоящий момент наемники ВСУ покидают запорожский фронт на фоне успехов российских войск.