Операция по спасению 13 туристов в Пермском крае завершена спустя двое суток

Поиски, осложненные снегопадом, ветром и плохой видимостью, велись с использованием снегоходов и беспилотной авиации с тепловизором. Пропавшая группа, решившая спускаться с горы по альтернативному маршруту, столкнулась с трудностями: крутым склоном, после чего разбила лагерь, а позже у нее закончился бензин. Один из туристов смог добраться до штаба на снегоходе и сообщить, что все живы. После этого были оперативно отправлены группы для эвакуации, которая завершилась ближе к ночи. Медицинская помощь не потребовалась.