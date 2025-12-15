Операция по спасению 13 туристов в Пермском крае завершена спустя двое суток

Пропавшие в Прикамье туристы найдены.
Все 13 пропавших в Пермском крае туристов из Екатеринбурга и Верхней Пышмы обнаружены живыми и здоровыми. Почти двухсуточная поисково‑спасательная операция успешно завершена, сообщил поисково‑спасательный отряд «ЛизаАлерт».
«Поисково‑спасательные мероприятия, длившиеся почти двое суток, успешно завершены. Все 13 туристов, пропавших 13 декабря, найдены живыми! За это время в поисково‑спасательных работах приняли участие свыше 70 человек: добровольцы отряда “ЛизаАлерт” Свердловской области и Пермского края, сотрудники МВД, МЧС (РСЧС), СУ СК, представители администрации района, отряд имени Ирины Бухановой, а также неравнодушные местные жители и близкие пропавших», — сказано в telegram-канале отряда «ЛизаАлерт».
Поиски, осложненные снегопадом, ветром и плохой видимостью, велись с использованием снегоходов и беспилотной авиации с тепловизором. Пропавшая группа, решившая спускаться с горы по альтернативному маршруту, столкнулась с трудностями: крутым склоном, после чего разбила лагерь, а позже у нее закончился бензин. Один из туристов смог добраться до штаба на снегоходе и сообщить, что все живы. После этого были оперативно отправлены группы для эвакуации, которая завершилась ближе к ночи. Медицинская помощь не потребовалась.
Ранее URA.RU рассказывало об операции по спасению туристов, которые отправилась на снегоходах на гору Ослянка. Поиски велись с 13 декабря. К вечеру 15 декабря спасатели зафиксировали сигнал с мобильных устройств и выдвинулись к месту нахождения тургруппы. Как выяснилось, у в пути у туристов произошла поломка снегоходов и закончилось топливо. Им пришлось организовать привал и ожидать помощи.
Видео: telegram-канал «ЛизаАлерт Пермского края».