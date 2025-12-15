Коалиция желающих подготовила план размещения войск на Украине

Европейские страны продумывают, как завести войска на Украину.
Так называемая «коалиция желающих» завершила разработку планов по возможному размещению своих войск на территории Украины на период после установления режима прекращения огня. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
«В рамках коалиции мы провели политический процесс с лидерами стран. У нас был аналогичный процесс с военными ведомствами, и мы поручили им разработать планы для обороны в воздухе, на море и на суше, а также для наращивания собственных возможностей Украины. Так что теперь у нас есть военные планы в каждой из этих областей, которые предполагают, в том числе, развертывание сил на суше», — сообщил Стармер.
Он добавил, что в понедельник вечером отправится в Берлин, где состоится встреча лидеров европейских государств и стран НАТО с Владимиром Зеленским. По заявлению Стармера, в ходе переговоров, в частности, планируется обсудить положения американской инициативы по урегулированию ситуации на Украине.
В Министерстве иностранных дел России неоднократно отмечали, что размещение войск стран НАТО на территории Украины в любых форматах является для Москвы абсолютно недопустимым и способно привести к резкому обострению взаимоотношений. Ранее о такой возможности говорила Франция. Ранее в ведомстве охарактеризовали как подстрекательство к продолжению боевых действий звучащие в Великобритании и ряде других европейских государств заявления о возможной отправке на Украину воинских контингентов из стран альянса.