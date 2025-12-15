Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна личность погибшей на Бали россиянки

Погибшей во время наводнения на острове Бали россиянкой оказалась 30-летняя Ксения Козырина. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщил Telegram-канал Baza.

Погибшей во время наводнения на острове Бали россиянкой оказалась 30-летняя Ксения Козырина. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщил Telegram-канал Baza.

Полиция опознала погибшую по инициалам — К. К. По информации правоохранителей, девушка попыталась на мотоцикле пересечь затопленный участок дороги рядом с мостом. В результате она потеряла управление, и вода утянула ее вместе с мотоциклом под мост.

Тело нашли примерно в 04:40 по местному времени. При этом достать тело удалось только к 10:40. А мотоцикл, который зажало в водоотводе под мостом, до сих пор не извлекли.

Козырина родилась в Ревде Свердловской области и училась в питерском вузе. На Бали она хотела «перезимовать», говорится в публикации.

О смерти россиянки стало известно в тот же день. Местные правоохранительные органы и российское консульство работают над процессом репатриации тела в Россию.