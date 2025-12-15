Стала известна личность погибшей на Бали россиянки

Погибшей во время наводнения на острове Бали россиянкой оказалась 30-летняя Ксения Козырина. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщил Telegram-канал Baza.
Полиция опознала погибшую по инициалам — К. К. По информации правоохранителей, девушка попыталась на мотоцикле пересечь затопленный участок дороги рядом с мостом. В результате она потеряла управление, и вода утянула ее вместе с мотоциклом под мост.
Тело нашли примерно в 04:40 по местному времени. При этом достать тело удалось только к 10:40. А мотоцикл, который зажало в водоотводе под мостом, до сих пор не извлекли.
Козырина родилась в Ревде Свердловской области и училась в питерском вузе. На Бали она хотела «перезимовать», говорится в публикации.
О смерти россиянки стало известно в тот же день. Местные правоохранительные органы и российское консульство работают над процессом репатриации тела в Россию.