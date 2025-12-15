Ричмонд
112: Сына зампреда комитета по внешним связям Петербурга избили за замечание о шуме

Сына заместителя председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Сергея Маркова Андрея избили за замечание о шуме. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщил Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в ночь на 15 декабря. Марков и его жена выгуливали собаку во дворе дома. В один момент они заметили компанию из четырех пьяных мужчин в припаркованной машине.

После сделанного замечания о чрезмерном шуме мужчины набросились на Маркова и начали его избивать. По словам его жены, они «переключились» только тогда, когда из дома вышел ее отец. Сам зампредседателя в потасовке не пострадал. Девушка рассказала, что у пьяниц при себе были нож и бита.

— На вызов Росгвардии нападавшие тоже отреагировали далеко не сразу, но все же успели скрыться до приезда правоохранителей. В итоге Андрею диагностировали трещину черепа, которая будет заживать месяц. Помимо этого, у него сильно отекло практически все лицо, — говорится в публикации.

В августе 20-летнего футболиста Арсения Ерошевича из любительского клуба «Русская община» до смерти избили в Подмосковье. Троих мужчин, которые напали на спортсмена, задержали, двое из них признали вину. В результате драки Ерошевич получил множественные переломы, разрыв гортани, открытый перелом черепа и гематому головного мозга и умер спустя несколько дней.