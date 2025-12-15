Поисково‑спасательные мероприятия в Прикамье успешно завершены

Ранее сообщалось, что группа из 15 человек из Екатеринбурга и Верхней Пышмы отправилась в поход 13 декабря, не уведомив об этом МЧС. До этого двое участников группы смогли самостоятельно вернуться на базу. Поиски остальных 13 человек велись несколько дней с привлечением значительных сил и средств. Группе пришлось изменить маршрут из-за ухудшения погоды, в результате чего туристы заблудились и остались практически без топлива.