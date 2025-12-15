МЧС сообщило об успешной эвакуации всех пропавших в горах Прикамья туристов

Ближе к вечеру, 15 декабря пермское ГУ МЧС раскрыло подробности о второй пропавшей группе туристов, в которую входило шесть человек. Также как и первая, она не вернулась в назначенное время на базу в Средней Усьве. Все 13 пропавших туристов изпервой группы также были обнаружены живыми и здоровыми. Почти двухсуточная поисково‑спасательная операция успешно завершена, сообщил поисково‑спасательный отряд «ЛизаАлерт».