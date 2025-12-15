МЧС сообщило об успешной эвакуации всех пропавших в горах Прикамья туристов

Все 19 пропавших туристов найдены и эвакуированы.
Две пропавшие туристические группы в Пермском крае доставлены на турбазу. Все 19 человек, входившие в группы, живы и здоровы. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю Денис Говоров.
«В Пермском крае завершены поисково-спасательные работы двух туристических групп. Все 19 человек прибыли на базу постоянной дислокации, живы, здоровы, обследованы скорой медицинской помощью», — сказано в оперативном видео, опубликованном в telegram-канале МЧС России по Пермскому краю. По уточненной информации, из-за непогоды туристам пришлось переночевать в доме в заброшенной деревне Большая Ослянка, после чего спасатели доставили их на турбазу.
Ближе к вечеру, 15 декабря пермское ГУ МЧС раскрыло подробности о второй пропавшей группе туристов, в которую входило шесть человек. Также как и первая, она не вернулась в назначенное время на базу в Средней Усьве. Все 13 пропавших туристов изпервой группы также были обнаружены живыми и здоровыми. Почти двухсуточная поисково‑спасательная операция успешно завершена, сообщил поисково‑спасательный отряд «ЛизаАлерт».