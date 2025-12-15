Стала известна личность россиянки, погибшей при наводнении на Бали

Ранее Life.ru писал о том, что на индонезийском острове Бали в результате мощных наводнений погибла гражданка России. 30-летнюю женщину унесло паводком, когда она пыталась проехать на скутере через затопленный участок дороги. Полиция призывает жителей и туристов быть крайне осторожными в условиях непогоды и настоятельно не рекомендует пытаться пересекать затопленные дороги и мосты, подчеркивая, что безопасность должна быть главным приоритетом.