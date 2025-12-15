Ричмонд
Свердловчанка погибла во время наводнения на Бали

Жительница Свердловской области погибла во время сильного наводнения на индонезийском острове Бали. Жертвой стихии стала Ксения Козырина из города Ревда, находившаяся на острове в отпуске.

Девушка уехала на Бали, чтобы перезимовать.

«В тот страшный день девушка на мопеде отправилась в гости и попыталась проехать по частично затопленной дороге. Женщину сбили потоки воды и утащили в водосточную трубу», — сообщает telegram-канал SHOT.

Наводнение на Бали произошло после нескольких дней интенсивных дождей. Тело 30-летней россиянки было обнаружено под мостом в деревне Тибубененг после того, как уровень воды начал спадать. По предварительной версии следователей, ее сбили бурные потоки. Местная полиция и российское консульство работают над возвращением тела на родину, родственники погибшей проинформированы.