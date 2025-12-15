Свердловчанка погибла во время наводнения на Бали

Наводнение на Бали произошло после нескольких дней интенсивных дождей. Тело 30-летней россиянки было обнаружено под мостом в деревне Тибубененг после того, как уровень воды начал спадать. По предварительной версии следователей, ее сбили бурные потоки. Местная полиция и российское консульство работают над возвращением тела на родину, родственники погибшей проинформированы.