В России освободят депутата от должности после истории с родами жены в Чили

До этого издание Baza сообщило, что жена депутата Дорожкина родила ребенка в Чили. Женщина опубликовала в своих соцсетях видео о том, как они с мужем приняли решение рожать ребенка не в России, а в Чили, чтобы дать «сильный паспорт и возможность путешествовать», отметил Telegram-канал. Издание также сообщило, что стоимость услуги достигает миллиона рублей.