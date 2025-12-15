Ричмонд
Тело бойца ММА Джеронимо дос Сантоса нашли в реке Рио-Негро

45-летний спортсмен пропал без вести во время купания в притоке Амазонки.

Источник: Аргументы и факты

Спасатели обнаружили в реке Рио-Негро тело бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джеронимо дос Сантоса, который пропал без вести во время купания, пишет Globo.

Сообщается, что 45-летний спортсмен, пропавший утром 13 декабря, утонул. Известно, что дос Сантос не умел плавать. Он вошел в реку на опасном участке реки, где под песком скрывается резкое углубление.

Напомним, в профессиональной карьере дос Сантоса 44 победы, 25 поражений и одна ничья в ММА. Он проводил бои с известными российскими бойцами Иваном Штырковым, Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.