Медсестру в КБР осудили на четыре года за заражение пациентов ВИЧ и гепатитом

Медсестру частного санатория в Нальчике приговорили к четырем годам колонии за заражение пациентов ВИЧ и гепатитом С. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Кабардино-Балкарии.