Медсестру в КБР осудили на четыре года за заражение пациентов ВИЧ и гепатитом

Медсестру частного санатория в Нальчике приговорили к четырем годам колонии за заражение пациентов ВИЧ и гепатитом С. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Кабардино-Балкарии.

С сентября 2022 по ноябрь 2023 года в санатории «Медис» нарушались санитарные правила: использовались нестерильные инструменты, а одноразовые изделия применялись многократно. В результате 71 человек заразился гепатитом С, пять — ВИЧ-инфекцией. Лицензия учреждения аннулирована.

Уголовные дела в отношении генерального директора и врача санатория прекращены в связи с истечением срока давности. Приговор медсестре пока не вступил в законную силу, передает РИА Новости.

В октябре стало известно, что более 167 пациентов заразились гепатитом в онкодиспансере на Камчатке. Очаг инфекции находился в кабинете томографии. Как такое могло случиться, выясняла «Вечерняя Москва».