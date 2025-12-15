Медсестру в КБР осудили на четыре года за заражение пациентов ВИЧ и гепатитом

Медсестру частного санатория в Нальчике приговорили к четырем годам колонии за заражение пациентов ВИЧ и гепатитом С. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Кабардино-Балкарии.
С сентября 2022 по ноябрь 2023 года в санатории «Медис» нарушались санитарные правила: использовались нестерильные инструменты, а одноразовые изделия применялись многократно. В результате 71 человек заразился гепатитом С, пять — ВИЧ-инфекцией. Лицензия учреждения аннулирована.
Уголовные дела в отношении генерального директора и врача санатория прекращены в связи с истечением срока давности. Приговор медсестре пока не вступил в законную силу, передает РИА Новости.
В октябре стало известно, что более 167 пациентов заразились гепатитом в онкодиспансере на Камчатке. Очаг инфекции находился в кабинете томографии. Как такое могло случиться, выясняла «Вечерняя Москва».