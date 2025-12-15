Ричмонд
Силы ПВО за три часа сбили десять БПЛА над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) с 20:00 до 23:00 в понедельник, 15 декабря, ликвидировали 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

— С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области, — говорится в сообщении.

В этот же день стало известно, что атака беспилотников вывела из строя в Ростовской области водозабор и насосную станцию. По данным губернатора региона Юрия Слюсаря, без водоснабжения остались жители Каменска, Масловки и Погорелова. Помимо этого, повреждения также получила линия электропередач в Каменском районе.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
