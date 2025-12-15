Средства ПВО за три часа сбили 10 украинских дронов над Брянской областью

«С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Брянской области», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Life.ru писал, что ПВО России зафиксировали и уничтожили десять украинских БПЛА самолётного типа с полудня до шести вечера по московскому времени. По данным ведомства, семь аппаратов были перехвачены над Брянской областью, два — над Владимирской, и один — над Калужской.
