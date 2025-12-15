Ричмонд
Средства ПВО за три часа сбили 10 украинских дронов над Брянской областью

Расчёты противовоздушной обороны за три часа сбили десять украинских беспилотников в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

«С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Брянской области», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Life.ru писал, что ПВО России зафиксировали и уничтожили десять украинских БПЛА самолётного типа с полудня до шести вечера по московскому времени. По данным ведомства, семь аппаратов были перехвачены над Брянской областью, два — над Владимирской, и один — над Калужской.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

