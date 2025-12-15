Четыре пастуха замерзли насмерть, спасая скот во время бурана

Четыре пастуха погибли от переохлаждения в Волгоградской области, пытаясь спасти скот во время сильнейшего бурана. Об этом стало известно в понедельник, 15 декабря, сообщили региональные СМИ со ссылкой на местных жителей и экстренные службы.
Трагедия произошла 13 декабря в Палласовском районе, когда скорость ветра достигала 29 метров в секунду, а видимость упала почти до нуля. Опасаясь за животных, чабаны вышли в степь, но не смогли вернуться. Тела четверых мужчин уже найдены, поиски пятого продолжаются.
В Следственном комитете по Волгоградской области сообщили, что по каждому факту гибели проводится процессуальная проверка. Из-за непогоды в районе также были перебои с электричеством, водой и отоплением, а на трассе застряли десятки автомобилей, передает информационное агентство 102.Ru.
15 декабря стало известно, что обе группы туристов, пропавших в Пермском крае, удалось отыскать. Изначально 13 туристов на снегоходах отправились на гору Ослянка, но, дойдя до вершины, перестали выходить на связь. На поиски путешественников отправили десятки спасателей, волонтеров и вертолет. Специалисты даже задействовали беспилотники для спасательных работ.