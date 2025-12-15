Четыре пастуха замерзли насмерть, спасая скот во время бурана

Четыре пастуха погибли от переохлаждения в Волгоградской области, пытаясь спасти скот во время сильнейшего бурана. Об этом стало известно в понедельник, 15 декабря, сообщили региональные СМИ со ссылкой на местных жителей и экстренные службы.