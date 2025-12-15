Инженер из Китая лишился работы из-за слишком частых визитов в туалет

После увольнения Ли подал иск, настаивая на незаконности решения компании. Он указал, что страдает заболеванием, требующим частых перерывов, и представил медицинские справки, рецепты и данные о перенесённых операциях. Суд установил, что работодатель не получал своевременных уведомлений о состоянии здоровья сотрудника. Суд также отметил, что фактическое время отсутствия инженера значительно превышало его физиологические потребности. Кроме того, должность Ли предполагала постоянную доступность для рабочих запросов. Отсутствие на рабочем месте без предупреждения сочли нарушением условий контракта.