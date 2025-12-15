В Волгоградской области четыре пастуха насмерть замерзли в степи

Палласовский район Волгоградской области, расположенный на границе с Казахстаном, оказался наиболее пострадавшим от мощного шторма, обрушившегося на регион 13 декабря 2025 года.
По состоянию на вечер 15 декабря многие населенные пункты по-прежнему оставались без электроснабжения. Стихия унесла жизни как минимум четырех человек — пастухи погибли, замерзнув в снежной ловушке. Следственные органы начали проверку по факту случившегося.
Как сообщили в следственном управлении СКР по Волгоградской области, были обнаружены тела двух мужчин 68 лет, а также 66- и 76-летнего жителей района. Поиски еще одного человека продолжаются. По предварительным данным, пастухи отправились в непогоду за скотом, чтобы вернуть животных в хозяйство, однако потерялись в условиях сильной метели и погибли от переохлаждения.
