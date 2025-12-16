В Брянской области за три часа уничтожили 10 украинских БПЛА

За три часа над территорией Брянской области были сбиты десять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
По данным военного ведомства, инцидент произошел вечером 15 декабря. С 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурные силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку, уничтожив все обнаруженные цели.
В Минобороны уточнили, что ликвидированные беспилотные летательные аппараты относились к самолетному типу.
Ранее сообщалось, что в результате атак украинских беспилотников в Запорожской области за сутки погибли два человека и ранены семь местных жителей.
