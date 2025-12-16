Ричмонд
В Брянской области за три часа уничтожили 10 украинских БПЛА

Источник: Аргументы и факты

За три часа над территорией Брянской области были сбиты десять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным военного ведомства, инцидент произошел вечером 15 декабря. С 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурные силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку, уничтожив все обнаруженные цели.

В Минобороны уточнили, что ликвидированные беспилотные летательные аппараты относились к самолетному типу.

Ранее сообщалось, что в результате атак украинских беспилотников в Запорожской области за сутки погибли два человека и ранены семь местных жителей.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
