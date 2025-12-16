Ричмонд
Бастрыкин запросил повторный доклад по делу об убийстве школьницы на Кубани

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по делу об убийстве 16-летней девушки в Краснодарском крае, об этом сообщил информационный центр СК РФ. Мать погибшей обратилась в приёмную ведомства через социальную сеть и указала на вопросы к ходу расследования.

Тело школьницы обнаружили в лесу в июне 2025 года. Следственные органы установили личность подозреваемого. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело расследует следственное управление СК по Краснодарскому краю. Ранее председатель Следственного комитета уже запрашивал информацию о ходе расследования. Материалы дела получили широкий резонанс и освещение в средствах массовой информации. После нового обращения матери Александр Бастрыкин поручил подготовить дополнительный доклад.

Глава ведомства затребовал у руководителя регионального управления Андрея Маслова сведения об установленных обстоятельствах преступления. Отдельно он указал на необходимость учёта доводов, изложенных в обращении заявительницы. По завершении расследования в центральный аппарат направят итоговый отчёт.

Напомним, в Краснодарском крае следователи раскрыли убийство 16-летней девушки, совершённое её дядей. По версии следствия, родственник вёз племянницу из Тихорецка в посёлок Братский, где между ними произошёл конфликт. Причиной ссоры стали слова девушки о материальном положении семьи. Мужчина свернул с дороги, связал ей руки пластиковыми хомутами и задушил. Тело он спрятал в лесу, после чего участвовал в поисках как родственник пропавшей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.