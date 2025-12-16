Бастрыкин запросил повторный доклад по делу об убийстве школьницы на Кубани

Напомним, в Краснодарском крае следователи раскрыли убийство 16-летней девушки, совершённое её дядей. По версии следствия, родственник вёз племянницу из Тихорецка в посёлок Братский, где между ними произошёл конфликт. Причиной ссоры стали слова девушки о материальном положении семьи. Мужчина свернул с дороги, связал ей руки пластиковыми хомутами и задушил. Тело он спрятал в лесу, после чего участвовал в поисках как родственник пропавшей.