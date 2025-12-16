В Калининграде серийный грабитель пенсионерок арестован

Расследование показало, что этот же фигурант уже привлекался к ответственности за ограбление 88-летней пенсионерки, у которой также похитили 8 тысяч рублей. По первому эпизоду ему была избрана мягкая мера пресечения — подписка о невыезде. Однако, находясь на свободе, он проигнорировал ограничения и совершил повторное преступление.