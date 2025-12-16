В Калининграде серийный грабитель пенсионерок арестован

Мужчина совершил новое преступление, уже находясь под следствием по аналогичному делу.
Инцидент, который привёл к ужесточению меры пресечения, произошёл после обращения в полицию 84-летней жительницы города. Она сообщила, что на улице у неё вырвали сумку и похитили кошелёк с 8 тысячами рублей. В ходе оперативной работы сотрудники уголовного розыска задержали 55-летнего ранее судимого мужчину.
Расследование показало, что этот же фигурант уже привлекался к ответственности за ограбление 88-летней пенсионерки, у которой также похитили 8 тысяч рублей. По первому эпизоду ему была избрана мягкая мера пресечения — подписка о невыезде. Однако, находясь на свободе, он проигнорировал ограничения и совершил повторное преступление.
Дознаватель ОМВД по Московскому району направил в прокуратуру ходатайство об изменении меры пресечения на заключение под стражу. Прокуратура Московского района поддержала это требование, и суд удовлетворил ходатайство. В результате подозреваемый арестован и помещён в следственный изолятор.
Теперь ему предстоит отвечать по двум эпизодам уголовного дела о грабеже.