В Мексике потерпел крушение самолёт Cessna Citation III, 10 человек погибли

На борту находились десять человек — командир экипажа, второй пилот и восемь пассажиров. Все они погибли. Сообщений о пострадавших на земле не поступало, однако самолёт упал в промышленной зоне, где были повреждены объекты инфраструктуры. Согласно записям радиопереговоров, за несколько секунд до катастрофы экипаж сообщил диспетчерам о попытке ухода на второй круг. Связь прервалась почти сразу после этого сообщения.