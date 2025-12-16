Копия Статуи Свободы обрушилась в Бразилии. Видео

Упав, статуя получила сильные повреждения (архивное фото).
Из-за сильного ветра в муниципалитете Гуаибе на юге Бразилии обрушилась копия Статуи Свободы. Об этом написал новостной портал G1.
«Памятник, имитирующий Статую Свободы, расположенный перед магазином Havan в Гуаибе, обрушился во время шторма», — сообщило СМИ.
Скорость порывов ветра достигала 90 километров в час. В результате стихии статуя обрушилась с постамента и получила серьезные повреждения. Общая высота монумента вместе с постаментом составляла 35 метров. По имеющимся данным, пострадавших в результате произошедшего нет.
