Копия Статуи Свободы обрушилась в Бразилии. Видео

Из-за сильного ветра в муниципалитете Гуаибе на юге Бразилии обрушилась копия Статуи Свободы. Об этом написал новостной портал G1.

Упав, статуя получила сильные повреждения (архивное фото).

Из-за сильного ветра в муниципалитете Гуаибе на юге Бразилии обрушилась копия Статуи Свободы. Об этом написал новостной портал G1.

«Памятник, имитирующий Статую Свободы, расположенный перед магазином Havan в Гуаибе, обрушился во время шторма», — сообщило СМИ.

Скорость порывов ветра достигала 90 километров в час. В результате стихии статуя обрушилась с постамента и получила серьезные повреждения. Общая высота монумента вместе с постаментом составляла 35 метров. По имеющимся данным, пострадавших в результате произошедшего нет.

Как ранее писало URA.RU, в бразильском городе Гуарульюс на взлетно-посадочной полосе загорелся пассажирский самолет. Людей пришлось экстренно эвакуировать из воздушного судна.